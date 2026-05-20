6人組ボーイグループ・TWSが、19日午後6時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルに5thミニアルバム『NO TRAGEDY』の収録曲「All the Possibilities」のミュージックビデオを公開した。【動画】TWS「All the Possibilities」MV公開“みんなの理想のタイプ”っぷりを発揮今回公開されたのは、夢と現実を行き来するユニークな設定をもとに、恋にどっぷり浸ったTWSを感覚的に描いた映像。眠りについたSHINYUの手からチョコレートの箱