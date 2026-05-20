お笑いコンビ・オズワルド（畠中悠、伊藤俊介）が、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。【写真】見事な着こなしで一変したオズワルドオズワルドは「Maison Shun Ishizawa」のステージに登場した。二人はオーバーサイズのデニムジャケット＆パンツに、クリーンな白シャツ