あさって22日より劇場公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より本編映像が初解禁された。雪山を舞台に、マンダロリアンとグローグーが帝国軍残党の巨大兵器AT-ATと激しいチェイスを繰り広げる、迫力満点のアクションシーンとなっている。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作は、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」