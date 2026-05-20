ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、13日から26日までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施