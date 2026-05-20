YouTuber・モデルのなごみが、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。【画像】「別々の道を歩むことに決めました」なごみのインスタグラムストーリーズの全文GYDAのステージに登場したなごみは、ショート丈のデ二ムトップスとデニムパンツを合わせた、トレンド感溢れるセッ