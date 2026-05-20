愛知県警察本部愛知県警は20日、同県の80代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺で計約8億7千万円をだまし取られたと明らかにした。捜査関係者によると、県内での特殊詐欺被害としては過去最大額の可能性がある。県警によると、男性はインターネット上で著名人の名前が記された投資関連の広告にアクセスした。その後、LINE（ライン）に誘導され、指定された口座に送金したほか、現金や金地金を渡し、被害に遭った。詐欺