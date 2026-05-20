群馬県の宣伝部長「ぐんまちゃん」が全国的な人気を誇る陰で、ひそかに県民の支持を集めているキャラクターがいる。その名も「群馬非公認キャラクター」。個人制作ながら、県内の企業とコラボしたグッズを販売したり、イベントに登場したりして、にぎわい作りに一役買っている。（石塚恵理）馬がモチーフで、吸い込まれそうな黒い瞳が特徴。青や黄色、緑など色が異なる複数のキャラクターがいるが、個別の名前はない。好物は下