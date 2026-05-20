「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の第１打席で左翼線二塁打を放った。エンゼルス時代に同僚だった右腕・キャニングとの対戦。初球のフォーシームにフルスイングをかけるもバックネットへのファウルに。２球目のチェンジアップは見逃して２球で追い込まれた。３球目の低めはしっかりと見極め、４球目の浮いた変化球を左翼線へ流し打った。