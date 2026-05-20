【「ストリートファイター 6」新作コラボレーションアイテム】 5月20日～予約販売開始 観虐氏描き下ろしアートを使用した「ストリートファイター 6」3周年をお祝いする新作アイテムが登場 MSYは、同社のブランド「GRAPHT」の「ASOBI GRAPHT」シリーズより、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター 6」との新作コラボレーシ