5月13日に開催された『ミュウミュウ 銀座店』でのイベント『Miu Miu Jazz Club 東京』。出席者の“見せパン”コーデに大きな注目が集まったばかりだが、ここにきて朝ドラで話題を呼んだ人気女優も“見せパン”コーデで世間を騒がせている。ミュウミュウのイベントにはブランドアンバサダーを務めるIVEのウォニョン（21）をはじめ、大政絢（35）や黒木華（36）、のん（32）ら豪華な顔ぶれが出席。カクテルレセプションやパフォーマ