敵地パドレス戦米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦前の取材に応じた。大谷翔平投手の休養を巡る質問に、自身の見解を明かした。敵地球場での取材対応では、大谷の休養に関する質問が記者から飛んだ。「休養日が助けになったか」と問われた大谷が「ノー」と反応したことに触れ、「彼の実際の状態について、もっと深く話し合う必要はあると感じますか？」と問われた。ロバー