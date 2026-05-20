【モデルプレス＝2026/05/20】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）が、ヘアケアカテゴリのMUSEを務める美容ブランド「ReFa（リファ）」の特別企画「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」が、5月20日より旗艦店「ReFa GINZA」にて開催。モデルプレス読者モデルのARISA（ありさ）が内覧会に潜入し、現場をレポートした。【写真】「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」に潜入◆「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO