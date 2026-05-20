【モデルプレス＝2026/05/20】松村北斗（SixTONES）が、5月19日に静岡県庁内にて行われた静岡県誕生150周年記念アンバサダー就任の委嘱式に出席した。【写真】SixTONES松村、ジャケット姿で委嘱式登場◆松村北斗、静岡県誕生150周年記念アンバサダー就任委嘱状交付後、知事との静岡にまつわるトークセッションや、静岡県イメージキャラクターであるふじっぴーも交えたスリーショットの記念撮影も行われた。ジャケット姿で登場した