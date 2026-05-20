いつものコーデ、なんだか垢抜けない……？ そんなふうに気になったら、おしゃれなインフルエンサーの着こなしを参考にしてみて。プチプラアイテムを活用すれば、コーデの真似もしやすそうです。そこで今回は、【しまむら】のアイテムを使った、高見えと今っぽいおしゃれが目指せる着こなしをご紹介。思わず真似したくなるコーデをチェックしてみてください。 デニムシャツ × ドット柄の大人カジュアル