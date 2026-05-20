猫の血液型に関する基礎知識3選 人間の場合、ほとんどの人が自分の血液型を把握しているかと思います。では、飼い猫の血液型はどうでしょうか。以下は猫の血液型についての基礎知識です。 1.猫の血液型にO型はない 猫の血液型には「A型」「B型」「AB型」があります。人間と違うのは「O型」がないということです。猫の血液型は人間とは異なる「猫AB式」といい、3種類になります。 2.猫にはA型が多い 猫の場