家づくりは人生の大きな決断の一つ。だからこそ、ちょっとした違和感が大きなトラブルにつながることもあります。今回ご紹介するのは、筆者が体験した、家づくりの際の出来事です。営業担当への違和感から始まった夫婦の対立は、やがて離婚危機にまで発展。しかしその後、思いもよらない形で真実が明らかになりました。家族を守るために必要だった“ある考え方”に気づかされた体験です。 「疑いすぎ」と言われ続けた違和