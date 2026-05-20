高市首相が補正予算案の編成を検討していることについて2026年5月19日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で専門家が高市首相の判断について「補正予算を組まないと言っていたのに1週間でコロッと変わってしまった」と指摘、首相の発言がマーケットの信頼に関わると心配した。10年物の国債利回りがヨーロッパの金利水準に近づく高市首相は18日に自民・維新の政調会長に7〜9月の電気・ガス料金への支援策をまと