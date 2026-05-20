リバプールが新ユニを発表イングランド1部リバプールが2026-27シーズン用のホームユニフォームの新デザインを発表し、「格好良い！」「今までにはない感じ」と反響を呼んでいる。 新ユニホームは、リーグ制覇を果たした1989-90シーズンがモチーフ。伝統のレッドをベースに、80年代のアディダスのグラフィックパターンを取り入れ、現代風に復刻された形だ。また、2025-26シーズンの3rdユニフォームで採用されていたグリーンが