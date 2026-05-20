記事ポイント投資歴3年以上の1,033人を対象とした調査で、約6割が「最近の相場で自身の勝ちパターンが通用しなくなった」と回答投資歴10年以上のベテランほど「損切りできずに放置」の傾向が強く、停滞打破には「手法の絞り込み」が最も効果的自分のペースで相場の本質を学べる環境を求める声が多数を占め、投資スクールへの需要が明らかに 北海道札幌市を拠点とするどさんこ投資スクールが、投資歴3年以上の男女1,033人を対