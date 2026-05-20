菅井友香「水曜日、私の夫に抱かれてください」主演2026年の春ドラマには、演技力の評価が高く、ビジュいい（ビジュが魅力的な）若手女優が多数出演している。その中から7人を選び全3回で紹介するとともに、名作文学をもとに謎を解く波瑠・麻生久美子のダブル主演で放送中の「月夜行路」（日本テレビ系）にちなんで、彼女たちのキュートでSEXYな魅力を文学作品とリンクさせて分析する。志田こはく 子供や男性ファンからも支持さ