記事ポイントウイルス・PFAS・重金属まで除去する「正電荷ナノろ過膜」搭載の浄水器USB-C充電式でコードレス使用が可能、約3時間でフル充電・約30L浄水1分間に約0.55Lのスピード浄水、フィルター交換は約6ヶ月に1度 コンパクトなボディに高い浄水性能を凝縮した浄水器が、2026年5月20日に発売されます。スパークが手がける「puriot CUTE（ピュリオ・キュート）」は、ウイルスやPFASまで除去できる浄水能力と、USB-C充電による