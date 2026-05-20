記事ポイント1974年誕生のモンチッチがHa-Li-C STORE by HYBRIDに初登場、ユニセックスアパレル全7点を展開サガラ刺繍・フォトプリント・レトロイラストなど多彩な手法によるTシャツ4種・セットアップ・キャップを収録3,850円〜7,590円（税込）の価格帯で、2026年5月20日より販売開始 平成レトロブームの中、1974年生まれのキャラクター「モンチッチ」がアパレルとして新たな存在感を示しています。ハイブリッドが運営するモ