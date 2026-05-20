記事ポイント東京都産野菜×アジア料理が楽しめるマルシェが2026年6月6日・7日に吉祥寺で開催されます立川市産希少ブランド豚「柔豚」を使ったガパオライスやルーロー飯など本格アジア飯が登場します購入500円ごとに抽選補助券がもらえ、八角・花椒などの本格スパイスが当たるガチャに参加できます 東京都内で生産された新鮮な野菜と、スパイスの効いたアジア各国料理が一堂に集まるマルシェイベントが吉祥寺に登場します。コ