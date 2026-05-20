記事ポイント国分北海道が東京・天王洲アイルで北海道グルメを提供、入場無料のイベントに出展北海道宗谷海峡の塩を使ったレモンサワーと道民に愛されるコーヒー焼酎を各550円で提供2026年5月22日〜24日、WHAT CAFEブースで3日間開催 東京・天王洲アイルで、北海道の食と文化をテーマにした初夏のウォーターフロントイベントが開幕します。国分北海道がヤマト運輸とともに「天王洲キャナルフェス2026春夏」に出展し、北海道産