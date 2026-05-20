GoogleのAI研究開発部門であるGoogle DeepMindがGeminiの新しいモデルファミリーとして、動画をはじめとしたあらゆる入力から様々なものを作り出すことができる新しいマルチモーダル生成モデル「Gemini Omni」を発表しました。その第1弾としてGemini Omni FlashがGeminiアプリ・Google Flow・YouTube Shortsで順次提供されます。Gemini Omni - Google DeepMindhttps://deepmind.google/models/gemini-omni/Gemini Omni を発表https