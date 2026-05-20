記事ポイント1966年ビートルズ来日時の未公開写真が初めて公開されます入場無料で2026年7月8日から日本橋三越本店にて開催されます写真・陶芸・書など60年にわたる多ジャンルの創作が一堂に会します 写真家・浅井愼平のデビュー60周年を記念した写真展が、2026年7月8日から東京・日本橋三越本店で幕を開けます。1966年のビートルズ初来日時に日本で唯一撮影を許可された写真家として知られる浅井愼平が、長年非公開だった貴重