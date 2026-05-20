記事ポイント泉北ホームが創業50周年を記念した新TVCM「家族の家路」篇（15秒）を2026年5月4日より関西地方で放映中「フルフル、フルフル、フル装備♪」のサウンドとともに、おなじみの円 広志さんが出演「不易流行」をコンセプトに、50年間変わらぬ姿勢と進化し続けるフル装備の家を表現 近畿一円で注文住宅を手がける泉北ホームが、創業50周年を記念した新TVCM「家族の家路」篇（15秒）を制作し、2026年5月4日（月）より関