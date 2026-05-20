元Sexy Zoneのメンバーであるマリウス葉が国連WFP協会による「レッドカップキャンペーン15周年オフィシャルサポーター」に就任することが発表された。2026年11月に15周年を迎える同キャンペーンを通じ、途上国の学校給食支援や世界の飢餓問題について発信していく。【写真】赤いカップをシンボルに「レッドカップキャンペーン」レッドカップキャンペーンは、日常の買い物を通じて国連WFPの学校給食支援を応援できる取り組み。