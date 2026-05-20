【北京＝吉永亜希子】中国の習近平（シージンピン）国家主席とロシアのプーチン大統領は２０日午前、北京の人民大会堂で会談する。露大統領府によると、両国は首脳会談後、原子力や交通インフラ、建設などの分野に関する約４０の協力文書に署名する見通しだ。プーチン氏は１９日深夜、北京首都国際空港に到着し、王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）らが空港で出迎えた。首脳会談は、昨年９月に北京で行われて以来となる