◇ア・リーグホワイトソックス―マリナーズ（2026年5月19日シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が19日（日本時間20日）、敵地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。0―0の初回1死第1打席は空振り三振に倒れた。これで通算三振数は67。現時点で、ア・リーグではネト（エンゼルス）の68に続き同ワースト2位となっている。一方で、現在17本塁打はリーグ単独トップ。「三振かホームラン」で背番号5がメ