人間みたいな表情で訴えるわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で228万回再生を突破し、「表情豊かw」「めっちゃ伝わったw」「人間味があって可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お風呂場におもちゃを入れてしまった犬→なぜか自分で動かずに…人間味がすごい『訴えの表情』】 悲しげな視線のワケは…？ TikTokアカウント「omomochicyanneru」の投稿主さん