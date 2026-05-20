プレミアリーグ第37節、ボーンマスとマンチェスター・シティのゲームは1-1のドローに終わった。これにより2位シティの逆転優勝の可能性は消滅。アーセナルが03-04シーズンぶりとなるプレミアリーグ優勝を果たした。ここ3シーズンはいずれも2位。23-24シーズンには優勝したシティとわずか勝ち点差2であったが、優勝を逃した。万年2位のシルバーコレクターというレッテルを貼られることもあった。ミケル・アルテタ監督は、「プロセス