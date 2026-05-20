１９日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、男の子ママの子育ての悩みが披露された。１７歳の長女を筆頭に、長男１１歳、次男９歳、三男５歳と男の子を３人育てているのが歌手のｈｉｔｏｍｉ。「ＬＯＶＥ２０００」や「ＣＡＮＤＹＧＩＲＬ」など数々のヒットを放った歌姫は開口一番「もう、（男の子は）うるさいです」と言い、「今日、ずっと怒鳴ってました。ケンカし始めると止まらない。しつこ