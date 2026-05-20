2026年5月20日、GoogleがGoogle検索に高度なAIモデルの機能を導入すると発表しました。これにより、ユーザーはただ質問するだけでエージェントを活用できるようになります。また、AIを搭載した新しいインテリジェントな検索ボックスも登場しており、これは検索ボックスにとっては過去25年以上で最大のアップグレードとなるそうです。Google Search’s I/O 2026 updates: AI agents and morehttps://blog.google/intl/ja-jp/product