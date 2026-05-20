「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースに新加入したエリック・ラウアー投手がアクティブロースターに入り、クラブハウスで選手たちにあいさつ。そこで思わぬ一言をかけられたことを明かした。昨季、ワールドシリーズで戦ったブルージェイズからの移籍。「みんな本当にいい人たちですごく温かく迎えてくれる」と語ったラウアー。クラブハウスで最初に会ったのはリリーバーのクラインだったといい「彼が