爆風スランプが、結成直後に制作した未発売楽曲「ええじゃないか」を、「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」として27日にデジタルリリースすることが決定した。【写真】爆風スランプと小島よしお レコーディング時のショット1984年にアルバム『よい』とシングル「週刊東京『少女A』」のWリリースでメジャーデビューした爆風スランプ。現在も「Runner」や「大きな玉ねぎの下で」などの楽曲が世代を問わず歌い