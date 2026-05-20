◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さんが１９日（日本時間２０日）、ドジャース戦が行われるパドレスの本拠地ペトコパークで始球式を務めた。本番直前にはビジョンでも紹介され、両手を上げて歓声に応えた。マウンドに向かい、迎えた本番では華麗なフォームから放たれた一投は見事にノーバウンドで捕手役の松井裕樹のミット