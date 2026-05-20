◆米大リーグパドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、１打席目は逆方向の左翼線にはじき返すと、快足飛ばして二塁打にした。今季最長６戦連続安打をマークすると、１死から３番フリーマンが左翼へ先制２ラン。大谷の一打を口火に、幸先よく先制に成功。直近５戦で４度のマ