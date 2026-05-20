ウガンダとコンゴ民主共和国の国境にあるブスンガ国境検問所で、保健当局者が旅行者の体温を検査する様子＝19日/Badru Katumba/AFP/Getty Images（CNN）アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダでエボラ出血熱の感染が急拡大している。世界保健機関（WHO）のテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長は19日、現在の状況について「重大な懸念に値する」との認識を示した。現地では長引く紛争の影響で大量の難民や避難民が発生して