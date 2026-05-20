ドラマ『21世紀の大君夫人』が放送終了後も“歴史歪曲”論争の余波に包まれるなか、韓国史の専門家らが相次いで意見を表明し、波紋がさらに広がっている。ついには作品廃棄論や、政府支援金の返還可能性まで取り沙汰される事態となっている。【画像】『21世紀の大君夫人』問題となったシーン先立って『21世紀の大君夫人』は、第11話でイアン大君（演者ビョン・ウソク）の即位式シーンに登場した「九旒冕冠（きゅうりゅうべんかん）