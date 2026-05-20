LE SSERAFIMのキム・チェウォンが活動を一時中断する。ファンの間では大きな動揺と心配の声が広がっている。【写真】チェウォンに“文春砲”所属事務所のSOURCE MUSICは5月19日、「キム・チェウォンは最近、首の痛みを訴え病院で治療を受けた。医師からは、一定期間の安静と回復経過の観察が必要であるとの診断を受けた」と発表した。続けて、「アーティストの健康と安全を最優先に考え、医療陣の所見と本人のコンディションを総合