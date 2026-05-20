BTSが、米ビルボードのグローバルチャートで、2026年におけるアーティスト最多1位記録を打ち立てた。5月19日（現地時間）、米ビルボードの最新チャート（5月23日付）によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、「グローバル（米国を除く）」チャートで2週連続1位をキープした。【写真】V、日本の人気テーマパークを“お忍び”訪問特に今回の1位は、BTSにとって今年通算6度目の首位記録となり、これによりB