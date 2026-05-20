【モデルプレス＝2026/05/20】5月17日、大阪・なんばHatchで「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）が開催。ここでは、イベントの模様を写真と共にまとめる。【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿◆恋リア出身ゲスト続々登場Netflix「ラヴ上等」のてかりんが制服姿で登場、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今