【ホロライブデフォルメコレクション Vol.4】 10月 発売予定 価格：1個825円 バンダイは、食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.4」を10月に発売する。価格は1個825円。 本製品は、バーチャルタレントグループ「ホロライブ」に所属するメンバーとファンキャラクターやマスコットキャラクター、象徴するアイテムをデフォルメ彩色済みフィ