１９日、ニャンティ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京5月20日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は19日、リベリアのニャンティ外相と北京で会談した。１９日、ニャンティ氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）