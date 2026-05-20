１９日、貴州省貴定県昌明鎮友誼村で進められている道路の復旧作業。（貴定＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽5月20日】中国貴州省貴定県は18日から豪雨に見舞われ、19日午後3時時点の暫定的な集計で、4人が死亡、5人が行方不明となっている。同県災害対策本部が明らかにした。１９日、豪雨に見舞われた貴州省貴定県昌明鎮友誼村。（ドローンから、貴定＝新華社記者／陶亮）１９日、洪水で寸断された貴州省貴定県昌明鎮友誼村の道