6月6日の「梅の日」を前に、セブン-イレブンから梅好きにはたまらない限定商品が続々登場♡今年は“カリカリ梅ブーム”やASMR人気の高まりを背景に、ロッテ「小梅」と亀田製菓「ハッピーターン」との特別コラボが実現しました。甘酸っぱさと爽やかさを楽しめるラインアップは、暑さが気になるこれからの季節にもぴったり。リフレッシュしたい時に手に取りたくなる注目商品をご紹介します。 梅ブー