首脳会談出席のため韓国を訪問していた高市総理は午前10時半すぎ、大邱空港を出発し、帰国の途につきました。午後からは今の国会では初めてとなる野党との党首討論に臨みます。野党側は、これまででもっとも多い6党の党首が討論に立ち、▼中東情勢を踏まえた2026年度の補正予算案の編成の必要性や▼食料品の消費税減税と給付付き税額控除の実施時期、また、憲法改正などをテーマに論戦が交わされる見通しです。