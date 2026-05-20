19日、米カリフォルニア州マウンテンビューで開いたイベントで基調講演するグーグルのピチャイCEO（共同）【マウンテンビュー共同】米IT大手グーグルは19日、インターネット検索に対話型の生成人工知能（AI）「ジェミニ」を組み込んだ新機能を発表した。検索画面のデザインを25年以上ぶりに刷新し、これまでの「キーワード検索」から、知りたいことを絞り込むため長い文章で入力することが可能になった。日常的な作業を自動で処