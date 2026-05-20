◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で左翼線二塁打を放ち、6試合連続安打をマークした。初回の第1打席、相手先発でエンゼルス時代の同僚だったキャニングと対戦。1ボール2ストライクからの4球目、外角スライダーにうまくバットを合わせると打球は左翼線に飛び、二塁打でチャンス